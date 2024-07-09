الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول: منتخب إسبانيا يتقدم على فرنسا فى نصف نهائى اليورو

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

تقدم منتخب إسبانيا على فرنسا بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وفي الدقيقة الخامسة، كان التهديد الأول، عندما أرسل لامين يامال كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها فابيان رويز بضربة رأسية علت العارضة.

واستطاع منتخب فرنسا تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، عندما أرسل كيليان مبابي كرة عرضية رائعة من الجهة اليسرى، ليحولها راندال كولو مواني للشباك معلنًا عن تقدم بلاده.

وفي الدقيقة 19 اخترق كيليان مبابي دفاعات إسبانيا مقتحمًا منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة تم إبعادها بواسطة ناتشو فيرنانديز.

وتمكن الشاب لامين يامال من تسجيل هدف التعادل لـ إسبانيا في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ اليورو.

واستطاع المنتخب الإسباني تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 25، عندما أطلق داني أولمو تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لترتطم الكرة بـ جوليس كوندي مدافع فرنسا وتسكن شباكه بالخطأ في مرماه.

استمرت محاولات الفرنسيين من أجل معادلة النتيجة، لكن دون تهديد على المرمى الإسباني، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدفين لهدف.

وجاءت العديد من التغييرات على صفوف لاروخا بعد الإيقافات التي تعرض لها الفريق، حيث بدأ خيسوس نافاس، ناتشو وداني أولمو أساسيا في التشكيل.

بينما جلس أنطوان جريزمان في تشكيل ديديه ديشامب مدرب فرنسا، وبدأ عثمان ديمبيلي في خط الهجوم ويجاوره كولو مواني وكيليان مبابي.

تشكيل يورو 2024.. تغييرات في صفوف إسبانيا ومبابي يقود فرنسا

جاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: نافاس، ناتشو، لابورتي، كوكوريلا

خط الوسط: أولمو، رودري، فابيان

خط الهجوم: ويليامز، موراتا، لامال.

بينما جاء تشكيل فرنسا كالآتي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كوندي، أوباميكانو، سالابيا، هيرنانديز

خط الوسط: تشاوميني، كانتي، رابيو

خط الهجوم: مبابي، مواني، ديمبيلي.

نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بانتصاره على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

أما منتخب فرنسا فتأهل إلى المربع الذهبي ببطولة اليورو، بانتصاره الصعب على البرتغال بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

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