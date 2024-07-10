تعرف على فتوات زمن ريا وسكينة من محمود حكيم إلى عزيزة الفحلة

زمن الفتوات تلك الفترة التي عاشتها مصر بدءا من ثورة 19 حتى ثورة يوليو 52، هذه الفترة التي عاشتها مصر من مد ثورى بدءا من خروج المرأة للمشاركة في الثورة 1919 وصولا إلى أن اصبحت الاحتجاجات والمظاهرات احدى سمات هذه الفترة رفضا للعدوان الإنجليزي على المصريين وطلبا في الاستقلال الوطني. إلا أن كل هذا لم يمنع بالرغم من وجود الجهاز الشرطي إلى أن يكون للفتوات دور بارز في الشراكة في حماية السكان والمقيمين في دوائر نفوذهم.

وأشار صلاح عيسى عبر كتابة رجال ريا وسكينة " إلى ذلك الدور الذي وصل إلى لعب دور القضاة ب" التحكيم بين الاهالي فيما قد ينشأ بينهم من خلافات تجارية أو زوجية، أو مشاكل تتعلق بالإرث، ويتقاضون مقابل ذلك إتاوات بفرضونها على التجار، وبقية أهل الحي.

ولفت عيسى عبر كتابه "رجال ريا وسكينة" إلى أن الفتوات وأتباعهم كانو يقيمون بين السكان ويعرفونهم، ويستطيعون الحاق الأذي بهم أو دفع الضر عنهم، بأسرع مما تستطيع الشرطة أن تفعل.

فتوات القاهرة

في القاهرة كانت منطقة باب اللوق تنقسم بين اثنين من الفتوات هما عبده الجياشي ومرجان السقا، بينما تقاسم أبو طاجن وحسن الأسود النفوذ في منطقة الناصرية، حسن جاموس فتوة الحنفي وابراهمي عطية فتوة الحسينية وعفيفي القرد فتوة بولاق، ومحمود الفلكي فتوة باب الخلق ومحمود الحكيم فتوة الكحكيين.

منطقة الأزهر والحسين

توزع نفوذ الفتوات في منطقة الأزهر والحسين بين ثلاثة من الفتوات هم: حسن كسلة وبدوي العلاف وفهمي الفيشاوي "مؤسس المقهى المعروف باسمه حتي الآن في حسين.

عزيزة الفحلة فتوة المغربلين

اشار الكاتب الصحفي والباحث الدكتور حسام الضمراني إلى أنها أشهر ‏فتوة في مصر ‏أنجبت ثلاث أبناء وكانت مقيمة في منطقه المغربلين، وقال أحفادها: ذات مرة رأت الأتراك كانوا يضربون كل مصري يمر قائلين: "فلاح خسيس"، وآثار هذا غضبها وهجمت عليهم بالضرب فهي كانت مشهورة بالضرب بالروسية وأيضًا معها عصاه مدببة، وفِي آخرها مسمار، وحينما دخلت للقاضي غضب منها وقال لها: " مش عايز أشوف وشك تاني"، بحسب روايات أحفادها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتشاجرت مرة أخرى مع أتراك وفِي هذه المرة دخلت إلى القاضي بضهرها فقال لها: "داخلة بضهرك ليه يا عزيزة؟"، فردت قائلة: “مش أنت قولتلي ما أشوفش وشك تاني أنا دخلتلك بضهري”، فضحك القاضي ضحك هستيري وقالها: “روحي يا عزيزة وكانت معروفة بخفة دمها”.

فتوات الإسكندرية

جاء في كتاب رجال ريا وسكينة للكاتب الصحفي صلاح عيسى: لم تكن سيطرة الفتوات على أحياء الإسكندرية الشعبية تقل عن سيطرتهم على أحياء القاهرة، إذ كان لكل حي أو قسم من حي "أبو أحمد " وهو اللقب الموحد الذي كان السكندريون يطلقونه على الفتوات، وربما أكثر من "أبو أحمد " ومنهم زعلول فتوة إنسطاسي، وأبو خطوة فتوة رأس التين والسيالة، وسلايوه فتوة حي اللبان.

الفرق بين فتوات الإسكندرية وفتوات القاهرة

يذهب عيسى إلى أن مايميز "أبو حمد " فتوات الإسكندرية عن فتوات القاهرة، في ملابسهم، إذ بيما كان هؤلاء يرتدون السروال الأسود الواسع وفوقه صديري بلدي وجاكته، وكربوشا، ويجيدون برم شواربهم، ويحرصون على تثبيتها في هذا الموضه باستخدام مثبت كان يعف ب " الكوزماتيك" وعلى حبك الطربوش على على رؤوسهم.

الفتوات والحماية الأجنبية

نشأت صلات قوية بين الأجانب والفتوات وخاصة بينهم وبين "أبو حمدات " الإسكندرية، لأن لعدد الجاليات الأجبنية الأكثر نفوذا، ومن أشهر أبرز تلك النماذج هو محمود الحكيم الذي يعد بمثابة بيان على تدهور الفتونة ومكانة الفتوات فقد سعى وشقيقة عبد الحكيم للحصول على الجنسية الفرنسية، وذلك بغرض الحماية الأجنبية.