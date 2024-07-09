نائب: مدبولي تعهد أمام البرلمان بتنفيذ توصيات الحوار الوطني

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ إن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أكد بوضوح في تصريحاته أمام البرلمان وفي مقابلاته الصحفية التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن مدبولي شكل لجنة تنسيقية بين مجموعة من مجلس الأمناء للحوار الوطني وبعض الوزراء، وقد اجتمعوا بالفعل مرتين، والتعهدات بتنفيذ التوصيات كانت واضحة للغاية.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “من مصر”، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن مدبولي تعهد أمام مجلس النواب بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، مما يعتبر تطورًا مهمًا، مؤكدًا على الحاجة إلى الإسراع في تنفيذ ما هو جاهز وقابل للتنفيذ من التوصيات، لاسيما تلك التي تنتظرها الأحزاب والقوى السياسية، لإرسال رسالة واضحة إلى الطبقة السياسية والمجتمع المصري بأكمله.

أهم توصيات الحوار الوطني التي تحتاج للتنفيذ

وأشار إلى وجود توصيات تنفيذية تستطيع الحكومة تنفيذها باعتبارها قرارات تنفيذية وإجرائية من مجلس الوزراء وأخرى تحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب، مؤكدًا على أهمية القوانين المتعلقة بالانتخابات، والإدارة المحلية والحبس الاحتياطي، ومكافحة التمييز، وكذلك القوانين المتعلقة بتداول المعلومات والصحافة والحريات.

تابع أن تنفيذ توصيات الحوار التي تتعلق بالسيطرة على الأسعار ومقاومة التضخم يشغل بال جميع المصريين، وأن تنفيذ هذه التوصيات تباعًا سيعطي دفعًا وزخمًا كبيرًا للحوار الوطني.