الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سليمان وهدان: مراقبة الحكومة للأسواق سيؤدى لاستقرار الأسعار

سليمان وهدان
سليمان وهدان

قال سليمان وهدان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هناك تفاؤلا من المواطنين بالحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن جولات المحافظين بالشوارع لاقتحام المشاكل وهو أمر مهم لاحترام رأى الشارع.

وأضاف وهدان، الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر "DMC"، أن الحكومة الجديدة جادة فى أن تحدث مصالحة مع الشعب، لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وكلنا أمل فى هذه الحكومة بأن تعبر للجمهورية الجديدة من خلال تحول الدعم العينى لنقدى والرقمنة، والشباك الواحد، لافتا إلى أننا نحتاج كل 3 شهور أن توضح الحكومة ماذا حققت من نتائج.

وأكد أن مراقبة الحكومة للأسواق سيؤدى لاستقرار الأسعار، وأن تحكم الحكومة قبضتها على الأسعار وذلك بتواجد وزارة التموين بشكل كبير وأؤيد الانتقال من الدعم العينى للنقدى، وهذا تطالب الإرادة السياسية والحوار المجتمعى.

مساء دى ام سى الحكومة الجديدة دي ام سي الشعب التضخم ارتفاع الأسعار

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