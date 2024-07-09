أبرزهم عمر كمال ورامي ربيعة.. نجوم الكرة في عزاء الراحل أحمد رفعت

حرص نجوم الكرة المصرية علي المشاركة في عزاء الراحل أحمد رفعت، وكان أبرز الحضور رامي ربيعة وناصر ماهر وعمر كمال في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وأعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على إثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وتحولت مواقع التواصل لدفاتر عزاء في وفاة الراحل، حيث توالت دعوات المواطنين بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قرارًا بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، مسقط رأسه تخليدًا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.

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