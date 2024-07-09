الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز

وزير الصحة: الدواء تأثر مثل أى سلعة لها مكونات دولارية

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال د.خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن ملف الأدوية من الملفات المهمة جدًا وله بعد أمن قومي.

أضاف د.خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر صدى البلد، أن الدولة تتنبأ لهذا الملف من خلال المسئولية الرئيسية لهيئة الدواء المصرية أو هيئة الشراء الموحد أو وزارة الصحة كمسئولية سياسية ومسئولية دستورية على صحة المواطن.

وأوضح أن الداء قد تأثر مثل أي سلعة له مكونات دولارية، تأثرت خلال العام ونصف الماضيين.

أشار إلى أن الدولة مرت بفترات كان بها أزمات كبيرة جدا، سواء في المستلزمات أو المستهلكات أو في الأدوية، لافتًا إلى أنه منذ بداية الأزمة استشعرنا عدم وجود عملة تستطيع أن تكفينا، وبالتالي كنا نضع أولوياتنا حتى لا يشعر المواطن بنقص في أي شيء وضيف على ذلك ضيوفنا من غزة، واستضافتنا لعشرات الآلاف من الجرحى: "عمرنا ما قصرنا في ملف غزة أو ملف السودان من قبله".

وأشار إلى أن كل هذه تعتبر إضافات أثرت على سلاسل الإمداد بالنسبة للدواء المستورد وأثرت على مستلزمات الإنتاج والأساسيات الخاصة بصناعة الدواء.

وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ملف الأدوية الدواء

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