الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هى مارين لوبان؟.. متورطة فى رشاوى وتطلع للفوز بانتخابات 2027

مارين لوبان
مارين لوبان

 وفقًا لاستطلاع أجري بعد انتهاء التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية، من المتوقع أن تحتل مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، المرتبة الأولى في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في عام 2027 في حال ترشحها.

 

نسبة الأصوات التي تحصل عليها مارين لوبان 

ووفقًا لوكالة بلومبرج، فإنها قد تواجه مرشحين من التوجهات المختلفة، سواء من اليمين أو اليسار، ولكن من غير المرتقب أن يكون منافسها الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة على التوالي.

من المتوقع أن تحصل لوبان على نسبة تتراوح بين 31% و32% من الأصوات الرئاسية في الجولة الأولى، مما سيجعلها تتأهل لجولة الإعادة.

في السيناريو المتوقع، ستواجه رئيس وزراء سابق من الوسط الوسيط، إدوار فيليب، الذي يمكن أن يحصل على 22% إلى 24%، أو الرئيس الحالي جابرييل أتال، الذي من المتوقع أن يحصل على 20% إلى 23%.

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فتح تحقيق ضد مارين لوبان 

أعلنت النيابة العامة في العاصمة باريس، الثلاثاء، عزمها فتح تحقيق قضائي بحق مارين لوبن، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف، للاشتباه بأموال غير قانونية استعملتها لوبن لتمويل حملتها للانتخابات الرئاسية للعام 2022.

 

من هي مارين لوبان؟

مارين لوبان، السياسية الفرنسية والبرلمانية الأوروبية، وُلدت في 5 أغسطس 1968 في نويي سور سين، أعالي السين. 

 

هي رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا، وهي ابنة جان ماري لوبان، المؤسس السابق والزعيم اليميني للحزب. خاضت مارين صراعًا مع والدها حول زعامة الحزب، وتتشارك في الساحة السياسية أيضًا مع خالتها ماريون مارشال لوبان، البرلمانية الفرنسية.

 

منذ عام 2016، أصبحت مارين لوبان المرشحة الرئيسية لحزبها واليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017. حققت أداءً بارزًا في تلك الانتخابات، حيث تمكنت من التأهل للدورة الثانية بعد إيمانويل ماكرون، الذي حصل على المركز الأول بفارق ضئيل عنها. لكنها خسرت في الجولة النهائية للانتخابات بنسبة 66.06% لصالح ماكرون.

 

مارين لوبان تُعتبر شخصية بارزة في المشهد السياسي الفرنسي، وتتبنى مواقف قومية ويمينية متطرفة، وتتميز بتوجهاتها المحافظة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والهجرة.

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