الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التهامى: الوزارات الجديدة تعمل بشكل متكامل وفق استراتيجية واضحة

جمال التهامي
جمال التهامي

قال جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس أمناء الحوار الوطني يبشر باتجاه مصر نحو بناء وتنمية الوطن والمواطن.

وأكد التهامي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء دائمًا وأبدا يبشر المصريين بأثر العمل الإيجابي للحكومة الجديدة في خلال الأشهر القليلة المقبلة.

قضايا تشغل اهتمام الحكومة 

وأضاف أن الوزارات من قبل كانت تعمل بشكل منفصل، لكن الآن الوزارات تعمل بشكل متكامل وفق استراتيجية واضحة الملامح.

وتابع: أن أزمات المواطن التي كان يعاني منها طوال السنوات القليلة الماضية يتناولها البرنامج الوزاري الآن بصورة جدية ودقيقة، حيث إن أولويات الحكومة الآن الارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له قدر المستطاع.

جمال التهامي رئيس حزب حقزق الإنسان والمواطنة اكسترا نيوز حديث الاخبار

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