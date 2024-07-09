الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المائدة المستديرة لـ"كتلة الحوار" تناقش قانون الحبس الاحتياطى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت كتلة الحوار مساء اليوم، مائدتها المستديرة الأولى؛ لمناقشة قانون الحبس الاحتياطي وهو الموضوع المطروح حاليًا وبشدة للنقاش في جلسات الحوار الوطني.

جاء ذلك بحضور د.باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار وحسام الدين علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار والنائبة مارجريت عازر نائب رئيس كتلة الحوار وهاني لبيب، رئيس مركز دراسات الحوار، عضو مجلس الأمناء والمستشار يوسف طلعت، رئيس لجنة مكافحة التمييز بكتلة الحوار ومحمد عبدالمنعم، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار وإسلام فاضل المحامي وعضو مجلس الأمناء ومحمد صفا المحامي رئيس لجنة كتلة الحوار ببورسعيد وعضو مجلس الأمناء والناشر بهاء الحسيني.

استضافت كتلة الحوار المحاميان الحقوقيان نجاد البرعي وأحمد راغب، تناولت الجلسة نقاش الأبعاد القانونية والسياسية للقانون الحالي وضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتعديله ولحد من إثارة السلبية سواءً اجتماعيًا أو سياسيا، وذلك دون المساس بتحقيق العدالة الناجزة والتي نسعى لها جميعا.

وتم الاتفاق علي عقد جلسة تالية يتم فيها الانتهاء من إعداد مشروع متكامل يتم إرساله للحوار الوطني ووزارة العدل والبرلمان في أسرع وقت.

كتلة الحوار قانون الحبس الاحتياطي جلسات الحوار الوطني الابعاد القانونية والسياسية وزارة العدل الدكتور باسل عادل

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