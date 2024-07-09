الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكريم الزميلين محمد هشام وعماد حمدى في حفل جوائز الصحافة المصرية

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

شهدت فعاليات حفل جوائز الصحافة المصرية، الذي تنظمه نقابة الصحفيين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تكريم الزميلين بجريدة الدستور محمد هشام مصطفى وعماد حمدي.

حضر الاحتفالية المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والاتصال السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر.

كما تم تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف، بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية. 

كما تم تكريم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين.

وشملت الفعاليات تكريم خاص للكاتبة الصحفية سناء البيسي في مجال صحافة المرأة، إضافة إلى ذلك، تكريم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، نظرًا لدوره الكبير في خدمة النقابة وتفاعله وتواصله المستمر مع الصحافة والصحفيين، وإسهاماته في إنجاز الواجهات الجانبية لمبنى النقابة في وقت قياسي وبأقل التكاليف.

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"المتحدة" تدعم "الصحفيين" فى جوائز الصحافة المصرية


نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية عن عامى 2022/ 2023

وأعلن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية نسختى 2022م و2023م، وأسماء الفائزين فى المسابقة بعد انتهاء لجان تحكيم المسابقة من أداء عملها، ووضع حيثيات اختيارها للأعمال الفائزة.

وحصلت الدستور على جائزة صحافة الوسائط المتعددة"مالتى ميديا"، حيث قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة للزميل محمد هشام مصطفى عن عمل "شخصيات قلقة.. برنامج بودكاست"، موقع الدستور.
كما حصلت الدستور على جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي، حيث قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022، للزميل عماد حمدي عن مقال بعنوان " المديونية العالمية..الأزمة والانفجار المحتمل"، موقع الدستور.

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جوائز الصحافة المصرية نقابة الصحفيين مجلس الوزراء محمد هشام مصطفى عماد حمدي

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