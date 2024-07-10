خبير دولي: مصر كلمتها مسموعة دوليًا فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تعكس التقدير الأمريكي للدور المصري في منطقة الشرق الأوسط.

العلاقات المصرية الأمريكية

وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن العلاقات المصرية الأمريكية تاريخية، ومصر تعتبر البوابة الرئيسية للمنطقة والقارة الأفريقية، لذا مصر لها كلمتها المسموعة دوليًا فيما يتعلق بالحرب الصهيونية على قطاع غزة.

الثقل المصري الاستراتيجي بالمنطقة

وأضاف أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى إقناع أمريكا بالحق الفلسطيني، وأن يكون مستقبل قطاع غزة في إطار النظرية الشاملة والكاملة المعترفة بأن القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وتابع:" مصر تبذل الكثير من الجهود الدولية والمحلية من أجل تقديم المساعدات لفلسطين ومحاولة إقناع المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف نزيف أبناء غزة".