الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": حزب الله يرد على اغتيال الاحتلال لقيادى بارز

حزب الله
حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لبنان، إن العمليات النوعية لحزب الله في منطقة الجولان السوري المحتل وبالتحديد المراكز التابعة لقيادة جيش الاحتلال وتأتي ردًا على العمليات المتكررة والاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على العديد من البلدات اللبنانية. 

أضاف، خلال تصريحاته لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن أحدث هذه الاعتداءات كان اغتيال قيادي رفيع المستوى في صفوف حزب الله عبر استهداف سيارته على طريق دمشق- بيروت، مما أدى إلى مقتله ونعاه حزب الله.

عمليات نفذها حزب الله ضد جيش الاحتلال اليوم

وأكد أن حزب الله نفذ أربع عمليات منذ صباح اليوم، أبرزها إطلاق عشرات الصواريخ من نوع "كاتيوشا" على مواقع تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الجولان المحتل لمدة ساعة كاملة، ما أدى إلى اشتعال النيران في مناطق واسعة من المراكز القيادية لجيش الاحتلال، مشيرًا إلى وجود عمليات أخرى في موقع المنارة العسكري الإسرائيلي ردًا على الغارات الجوية الإسرائيلية في منطقة ربث لاسين ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني.

مراسل قناة القاهرة الإخبارية حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قيادي صفوف حزب الله منطقة الجولان

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