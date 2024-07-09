البورصة المصرية: منصتنا الإلكترونية وسيلة لزيادة فعالية الحوار المجتمعى

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن منصتنا الإلكترونية وسيلة لزيادة فعالية الحوار المجتمعي والتعاون مع العملاء وضمان للتنفيذ الصحيح لاستراتيجية البورصة المصرية.

وأضاف الشيخ، الثلاثاء، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن الحوار المجتمعي مع الأعضاء والشركاء في البورصة هي ليست فكرة جديدة، فهناك توسيع لدائرة الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن هناك إتاحة وسيلة جديدة للحوار المجتمعي، ووسيلة جديدة لزيادة فاعلية الحوار المجتمعي، مشددًا على أن العمل بمعزل عن العناصر الفعالية بالسوق هو فشل وذلك لا بد من الاجتماع.

أكد أن الأداء العام للبورصة المصرية مُرضٍ وهذا بسبب تكاتف الجهود، والعاملون في البورصة يقفون وقفة جيدة على قلب رجل واحد.

أشار إلى أن هناك اجتهادًا من الشركات الأعضاء في البورصة والجميع يعمل في منظومة واحدة لرفعة سوق المال في مصر، وهذا عمل جماعي وتكاتف من الجميع، المتوسط اليومي لعدد العملاء يزيد وأداء البورصة يجب أن يبقى بين الصعود والهبوط وهبوط المؤشر لا يقلقه، مؤكدًا أن المتوسط اليومي لعدد عملاء البورصة في ازدياد.