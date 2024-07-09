الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مدرسة العودة لـ 29 شهيدًا

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة، وقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق مدرسة العودة في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، حيث أدى هذا القصف إلى استشهاد 29 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء الذين كانوا داخل المدرسة عندما باغتتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن  سيارات الإسعاف نقلت جثث الشهداء إلى مستشفى ناصر الطبي، بالإضافة إلى العشرات من المصابين بجراح متفاوتة الخطورة، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلًا يعود لعائلة أبومغصيب في منطقة الحكر في بلدة دير البلح بالمحافظة الوسطى، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد كبير من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

القصف الإسرائيلي يستمر في استهداف أحياء مدينة غزة

وتابع: أن القصف الإسرائيلي يستمر في استهداف أحياء مدينة غزة بشكل واسع، بما في ذلك حي التفاح وحي الدرج وحي الشجاعية وحي تل الهوى والرمال، حيث تستهدف المنازل بشكل مباشر من الطائرات الحربية الإسرائيلية وتتساقط المدفعية الإسرائيلية باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، وخلال الساعات الأخيرة، شهد قطاع غزة سقوط ما يزيد علي 35 شهيدًا نتيجة الغارات والمجازر المتتالية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أحياء القطاع.

مراسل قناة القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي مدرسة العودة مجزرة استشهاد الأطفال النساء

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