الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ماريجوانا داخل علبة فشار".. إحباط محاولة لتهريب المخدرات عبر مطار الغردقة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي  برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة من إحباط محاولة لتهريب كمية من مخدر الماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من تركيا اشتبه وائل على مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة فرنسية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبوالحسن محمود تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مهند محمد سامى نائب مدير الإدارة، كلف شنودة عبداللطيف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا مخبأة داخل علبة فشار بحقائبها.

وقام بالجرد والتحريز مينا نادي نصري بحضور هاني عبدالحافظ رئيس قسم الأمن الجمركي.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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