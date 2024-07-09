الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البورصة المصرية: تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقى المقترحات والحوار المجتمعى

أحمد الشيخ رئيس البورصة
أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي ورد الفعل إيجابي من الجميع.

وأضاف الشيخ، الثلاثاء، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن هذا الحوار تتبناه البورصة منذ فترة طويلة والاجتماعات المباشرة مع أعضاء البورصة وهو اتصال مباشر وهذا يتم منذ فترة طويلة.

وأوضح أن هناك العديد من العناصر الفاعلة الأخرى وغير ممثلين بالاجتماع والعملاء والمستثمرين أيضًا كان لا بد من التركيز على التواصل معهم، وذلك من أجل إعداد استراتيجية البورصة وتطبيق هذه الاستراتيجية.

مساء دى ام سى منصة إلكترونية المقترحات الحوار المجتمعى دي ام سي البورصة

مواد متعلقة

جو هاربر: سياسة ترامب ستكون مختلفة بالنسبة لأوكرانيا

أستاذ علاقات دولية: القاهرة تبحث على أرضية مشتركة بين حماس وإسرائيل

«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلى واسع باتجاه أحياء غزة

ماذا يقدم حلف الناتو لأعضائه في قمة واشنطن؟

خبير دولى: "الناتو" تحول لأداة أمريكية لمواجهة خصومها

القاهرة الإخبارية: سقوط صواريخ من لبنان على شمال الجولان

مسئول سابق بالناتو: روسيا تعتبر تهديدًا مباشرًا للحلف

«القاهرة الإخبارية»: 2 ديسمبر موعد إدلاء نتنياهو بشهادته فى قضايا فساد

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت نازحين بالنصيرات وسط غزة

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟