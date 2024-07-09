البورصة المصرية: تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقى المقترحات والحوار المجتمعى

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي ورد الفعل إيجابي من الجميع.

وأضاف الشيخ، الثلاثاء، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن هذا الحوار تتبناه البورصة منذ فترة طويلة والاجتماعات المباشرة مع أعضاء البورصة وهو اتصال مباشر وهذا يتم منذ فترة طويلة.

وأوضح أن هناك العديد من العناصر الفاعلة الأخرى وغير ممثلين بالاجتماع والعملاء والمستثمرين أيضًا كان لا بد من التركيز على التواصل معهم، وذلك من أجل إعداد استراتيجية البورصة وتطبيق هذه الاستراتيجية.