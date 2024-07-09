الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى أبنوب (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ سير العمل بعيادات وأقسام مستشفى أبنوب بمنطقة "المسح" للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة علاج المرضى والمترددين على المستشفى.

رافقه خلال الجولة التفقدية؛ الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ولفيف من وكلاء الوزارة والتنفيذيين.

التواصل مع وزارة الصحة لتسريع الإجراءات

حيث تفقد المحافظ؛ بعض الأقسام كـ (وحدة الغسيل الكلوي، الأشعة، الاستقبال، العيادات،...) وغيرها وذلك بالمقر المؤقت لمستشفى أبنوب بمنطقة "المسح" بمركز أبنوب لحين إنشاء المستشفى الجديد، والتقى بعدد من المرضى والمرافقين بالمستشفى للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الصحية لهم والاستماع لشكواهم ومطالبهم، مؤكدًا العمل على تلبية طلباتهم في أسرع وقت ممكن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، عن التواصل مع وزارة الصحة لتسريع الإجراءات والبدء الفعلي في تنفيذ وإنشاء مستشفى أبنوب المركزي الجديد في أسرع وقت ممكن، خاصة أن الدولة تعمل على دعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها.
وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر، إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر كافة الخدمات الطبية، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للمستشفيات والوحدات الصحية التي تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى بالمراكز.

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اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط مستشفى أبنوب الدكتور مينا عماد نائب المحافظ بمركز أبنوب إنشاء المستشفى الجديد

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