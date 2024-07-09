الاستخبارات الأمريكية: روسيا بدأت محاولاتها للتأثير على الناخب الأمريكى

أعلنت الاستخبارات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن روسيا بدأت محاولاتها للتأثير على الناخب الأمريكي.

قالت المخابرات الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تراقب خطط أي دولة "لتقليل أو تعطيل" قدرتها على إجراء انتخابات عام 2024، لكنها لاحظت أن روسيا بدأت تحاول التأثير على بعض مجموعات الناخبين و"تشويه سمعة سياسيين محددين".

وفي إحاطة الصحفيين بأمن الانتخابات الأمريكية، بشرط عدم الكشف عن هويته، قال المسئول أيضًا إن الصين لا تخطط للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

معلومات مضللة قبل انتخابات عام 2024

خلال الفترة الماضية، ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية في تقرير لها، إن روسيا تنشر بالفعل معلومات مضللة قبل انتخابات عام 2024، باستخدام حسابات وهمية على الإنترنت وروبوتات لإلحاق الضرر بالرئيس جو بايدن وزملائه الديمقراطيين، وفقًا لمسئولين أمريكيين سابقين وخبراء في مجال الإنترنت.

وأكد الخبراء أن نشر الهجمات على بايدن هو جزء من جهود مستمرة تبذلها موسكو لتقويض المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا والدعم الأمريكي والتضامن مع الناتو.

وهناك جهود مماثلة جارية في أوروبا، وقالت فرنسا وألمانيا وبولندا هذا الشهر، إن روسيا أطلقت وابلاً من الدعاية لمحاولة التأثير على الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو.