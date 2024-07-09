الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مكافأة 25 ألف جنيه.. "الناشرين المصريين" ينظم مسابقة لتصميم هوية بصرية جديدة

فريد زهران
فريد زهران

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة الناشر فريد زهران، عن إطلاق مسابقة لتصميم هوية بصرية جديدة تُعبر عن رؤية الاتحاد ورسالتة الثقافية وعن هدفه للنهوض بمهنة النشر وصناعة الكتاب. 

ودعا الاتحاد، المبدعين من الفنانين ومصممي الجرافكس للمشاركة في هذه المسابقة، على أن يحصل الفائز على مكافأة مالية قدرها 25 ألف جنيه.

مواصفات مسابقة الهوية البصرية

وذكر اتحاد الناشرين المصريين، أن مواصفات المسابقة تتلخص في: "شعار يعكس اسم الاتحاد ورسالته وهويته، على أن يكون أسلوب تطبيق الشعار والهوية البصرية على المنشورات المختلفة؛ مطبوعة أو رقمية، شاملة، على سبيل المثال: البيانات الإعلامية الصادرة عن الاتحاد، منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أجنحة الاتحاد في المعارض، البانرات بمختلف أنواعها وأشكالها، لوحة الألوان الأساسية Color Palette وطريقة استخدام كل لون، مجموعة الخطوط typography وطريقة استخدام كل منها ، اي عناصر بصرية أخرى تتعلق بالهوية البصرية المقترحة.

شروط مسابقة الهوية البصرية

أن يكون التصميم عصري وبسيط يلائم كل الاستخدامات.

أن يكون المتقدم هو صاحب كل حقوق الملكية الفكرية للتصميم.

أن يتعهد بالتنازل إلى الاتحاد عن كل حقوق استغلال الهوية البصرية عند وقوع الاختيار على التصميم.

طريقة التقديم

ترسل التصميمات المقترحة في موعد أقصاه 15 سبتمبر 2024، على أن تكون شاملة كل المكونات المذكورة، والسيرة الذاتية لصاحب التصميم إلى البريد الإلكتروني:‏ [email protected]

فريد زهران رئيسًا لـ"اتحاد الناشرين"

اجتمع مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين اليوم، لانتخاب هيئة المكتب، وقد أسفر التصويت على فوز فريد زهران بمنصب رئيس اتحاد الناشرين المصريين خلفا للناشر سعيد عبده.

وفاز فريد زهران، في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، خلال انتخابات التجديد النصفى التى أسفرت كذلك عن فوز كل من "محمود خلف الله دردير 239 صوتا، وفريد زهران 238 وأحمد رشاد 230 صوتا، أحمد محمد بدير 173 صوتا، محمد إبراهيم العبسي 141 صوتًا، ومحمود عبدالنبي 139 صوتا"، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين.

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