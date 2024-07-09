الإثنين.. احتمالية تغيير اسم مرشح الديمقراطيين فى الانتخابات

أكدت الكاتبة الصحفية كاترين دريان من باريس، أن هناك إمكانية أن يحدث تغيير، الإثنين بمسار الانتخابات الأمريكية وتغيير للمرشح الديمقراطي الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحة أن بايدن متمسك بترشحه في الانتخابات الأمريكية، لكن ليس هناك أمل أن يربح الانتخابات.

أضافت "دريان"، الثلاثاء، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر قناة "دي إم سي" أن هناك تخوفًا بين الديمقراطيين على ترشح اسم بايدن في الانتخابات وبايدن لن يستقيل بنفسه، وهناك من سيتدخل لهذا الأمر بوجود مرشح آخر بديل لبايدن في الانتخابات الأمريكية، ومن الأسماء المتداولة حاكم كاليفورنيا ولكن الحالة في الولاية اقتصاديًا غير جيدة وهذا ضده في الترشح.

وأوضحت أن هناك إمكانيات أن يتم ترشيح شخص من الديمقراطيين، ولا بدّ أن يكون الاختيار بطريقة مفتوحة وليس بطريقة خفية، موضحة أن هناك تقارير في الصحف الأمريكية بأن بايدن انتهت فكرة ترشحه في الانتخابات، مؤكدة أنه مهمًا كان اسم رئيس أمريكا الجديد لن يكون هناك أي تغيير في السياسات.

وأشارت إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية وما يخص الحرب في قطاع غزة لن تتغير مع تغير الرئيس في أمريكا والسياسة واحدة.