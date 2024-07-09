الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بودن: الناخبون أقصوا اليمين المتطرف فى الانتخابات الفرنسية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال د.مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي إن هناك تباينًا بين اليمين المتطرف واليمين المعتدل في المشهد السياسي بفرنسا، فاليمين المعتدل يعد جزءًا من المنظومة الجمهورية، يعترف بدولة القانون وبمجتمع منفتح، لكن نظرته الاقتصادية والاجتماعية تقليدية وليبرالية.

أضاف بودن، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن اليمين المتطرف، يريد أن يكون المجتمع الفرنسي منغلقًا، مبنيًا على أسس مختلفة تمامًا ويرتكز على قانون الدم بدلًا من قانون الأرض أو الميلاد، ما يعني إقصاء المهاجرين وأصحاب الجنسيات المزدوجة، وبالتالي إحداث تفرقة في المجتمع الفرنسي.

وتابع أنه في الانتخابات الأخيرة، تم إقصاء اليمين المتطرف بواسطة 70% من الناخبين الفرنسيين، ما جنب المجتمع الفرنسي خطر الانقسام، موضحًا أن اليمين المعتدل ممثلًا بأسماء مثل جاك شيراك، وجورج بومبيدو، ونيكولا ساركوزي، وهو يمين قريب من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذي يمثل الوسط، والذي بدوره قريب من الاشتراكيين الذين يمثلون اليسار المعتدل.

اليمين المتطرف تقهقر إلى المرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة

وأوضح أن هناك تكتلًا سياسيًا يجمع بين الأطراف المختلفة بهدف صد اليمين المتطرف الذي تقهقر إلى المرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة، ولم يعد له تأثير كبير على المؤسسات بالرغم من وجود كتلة كبيرة له في البرلمان، مؤكدًا أن الساحة السياسية الحالية تشمل كتلة صغيرة من اليمين المعتدل، وكتلة وسطية، وكتلة يسارية تضم اليسار المعتدل.

مجيد بودن الناخبين الفرنسيين إقصاء اليمين المتطرف الانتخابات الأخيرة خطر الانقسام المجتمع الفرنسي إيمانويل ماكرون

مواد متعلقة

فايننشيال تايمز: صعود اليسار يحبط خطط اليمين المتطرف فى الانتخابات الفرنسية

الانتخابات الفرنسية: استقالة رئيس الوزراء.. وماكرون يتابع التطورات

بولندا تعلّق على نتائج الانتخابات الفرنسية: خيبة أمل لموسكو

الانتخابات الفرنسية: مؤشرات فوز اليسار وإسرائيل غير راضية عن النتائج

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يحلل حاليًا آخر نتائج الانتخابات التشريعية

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يحلل آخر نتائج الانتخابات البرلمانية

القاهرة الإخبارية: الداخلية الفرنسية تؤمّن المنشآت بـ30 ألف جندى خلال فترة الانتخابات

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت نازحين بالنصيرات وسط غزة

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟