الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص كلمة وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

وجه وائل الدحدوح، الصحفي بقطاع غزة تحية تقدير واحترام للكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين  وأعضاء مجلس النقابة وزملاء المهنة.

وقال الدحدوح خلال رسالة مسجلة أذيعت أثناء تكريمه بنقابة الصحفيين المصرية، لحصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلا عن الصحفيين الفلسطينيين: "اعتبر هذا التكريم هو تكريم لكل الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة، وفي كل الأراضي الفلسطينية بشكل عام، لاسيما هؤلاء الشهداء الذين دفعوا حياتهم في سبيل هذه الرسالة".

وأضاف: "بل هي تكريم أضاف للمعتقلين المعذبين داخل السجون الإسرائيلية، والمشردين المثابرين الصامدين داخل قطاع غزة  الذي يواصلون الليل بالنهار من أجل أن تبقى الكلمة عالية والصورة متدفقة، وأن يظل العالم على صلة بالقطاع وما يجرى فيه من جرائم وكوارث إنسانية هناك، وهذا يعتبر بمثابة تكريم لهم جميعًا وعرفانًا بدورهم”.

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وائل الدحدوح يتبرع بقيمة جائزته لعلاج الصحفيين الفلسطينيين في مصر

وتابع "اعتبر هذه الاحتفالية مناسبة لنذكر بدورنا كفرادى وجماعات والمؤسسات، لاسيما نقابة الصحفيين المصريين، لما لها من تاريخ وباع واحترام وتأثير على مستوى العالم، فيما يتعلق بالضغط على كل الجهات ذات علاقة لوقف الاستهداف المستمر للصحفيين الفلسطينين وقتلهم فنحو أمام ١٥٥ شهيدًا صحفيًا"

وتبرع الزميل وائل الدحدوح،  والفائز بجائزة حرية الصحافة، ضمن مسابقة جوائز الصحافة المصرية  عن قيمة جائزته لصالح علاج الصحفيين الفلسطينيين في مصر.

وطالب نقيب الصحفيين، من حضور احتفالية توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية الوقفة دقيقة تحية تقدير وإجلال على شهداء الشعب الفلسطيني.

الكاتب الصحفى وائل الدحدوح خالد البلشي الصحفيين مجلس النقابة

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