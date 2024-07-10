دون علاجات كميائية.. نصائح للتخلص من مشكلة تشقق وكسر الأظافر

تكسّر الأظافر مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الناس، وهي تحدث عندما تصبح الأظافر ضعيفة وهشة. هناك عدة طرق يمكن اتباعها للتخلص من هذه المشكلة وتحسين صحة الأظافر.

وفيما يلي بعض النصائح والطرق الفعالة للتخلص من تكسّر الأظافر، وذلك بحسب ما جاء فى موقع “woman health”.

الحفاظ على ترطيب الأظافر

من المهم جدًا ترطيب الأظافر بشكل منتظم. يمكن استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لتدليك الأظافر والجلد المحيط بها. يمكن أيضًا استخدام كريمات الترطيب الخاصة بالأظافر.

تناول غذاء متوازن

الغذاء يلعب دورًا كبيرًا في صحة الأظافر. ينبغي تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، والفيتامينات، والمعادن مثل فيتامين E، والحديد، والزنك. يمكن العثور على هذه العناصر الغذائية في الأطعمة مثل البيض، واللحوم، والمكسرات، والخضروات الورقية.

تجنب المواد الكيميائية القاسية

استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية يمكن أن يتسبب في جفاف وتكسر الأظافر. يجب تجنب استخدام طلاء الأظافر والمزيلات التي تحتوي على الأسيتون، واختيار المنتجات الطبيعية بدلًا منها.

ارتداء القفازات

عند القيام بالأعمال المنزلية أو التعرض للمواد الكيميائية، يجب ارتداء القفازات لحماية الأظافر من التلف.

تجنب الاستخدام المفرط للماء

التعرض المفرط للماء يمكن أن يسبب جفاف الأظافر. لذلك، من الأفضل تجنب غسل اليدين بشكل متكرر والابتعاد عن النقع الطويل في الماء.

قص الأظافر بشكل صحيح

يجب قص الأظافر بشكل منتظم وبطريقة صحيحة لتجنب تكسرها. ينصح بقص الأظافر بشكل مستقيم ثم تنعيم الحواف باستخدام مبرد الأظافر.

استخدام مقويات الأظافر

يمكن استخدام مقويات الأظافر التي تحتوي على مكونات مثل الكيراتين والكالسيوم لتقوية الأظافر ومنع تكسرها.

تجنب استخدام الأظافر كأداة

يجب تجنب استخدام الأظافر كأداة لفتح الأشياء أو حفر الأشياء، لأن ذلك يمكن أن يسبب تلفها وتكسرها.

زيارة الطبيب عند الضرورة

إذا كانت مشكلة تكسر الأظافر مستمرة رغم اتباع النصائح المذكورة، فقد يكون من الضروري زيارة الطبيب للحصول على استشارة طبية والتأكد من عدم وجود مشكلات صحية أخرى تتسبب في هذه الحالة.

باتباع هذه النصائح والعناية الجيدة بالأظافر، يمكن التخلص من مشكلة تكسر الأظافر وتحسين صحتها وقوتها.