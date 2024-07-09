الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 161 مخالفة فى حملة مكبرة على مخابز وأسواق الدقهلية (صور)

جانب من الحملات
جانب من الحملات

شنت مديرية تموين الدقهلية حملات مكبرة على بندر المنصورة، شربين، نبروة، طلخا، بلقاس، دكرنس، بندرميت غمر، مركز المنصورة، منية النصر، جمصة، بلقاس، وشربين، حيث تم تحرير المخالفات التالية:

في مجال الرقابة على المخابز تم المرور على 140 مخبزًا، وتحرير 73 مخالفة كالآتي:

• عدد ١ محضر عدم اعطاء بون صرف.
• عدد ١ محضر عدم وجود قائمة بيانات.  
• عدد ٥ محاضر تصرف في دقيق بقيمة ( ١٠ شيكارة).
• عدد ١٢ محضر عدم وجود سجل تفتيش. 
• عدد ٢٦ محضر عدم مطابقة للمواصفات.
• عدد ٢٨ محضر نقص وزن ما بين (٧-١٩) جم.

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير ٨٨ مخالفة كالآتي:-

• عدد ٥٦ محضر عدم إعلان عن الأسعار. 
• عدد ٢٠ محضر عدم وجود شهادة صحية.   
• عدد ٣ محاضر بيع بازيد من السعر الرسمى (سجائر).
• عدد ٢ محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجرتموينى).
• عدد ٢ محضر سلع دون فواتير.
• عدد ١ محضر عدم إصدار فواتير.
• عدد ١ محضر مزاولة نشاط دون ترخيص. 
• عدد ١ محضر استخدام أسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها. 
• عدد ١ محضر تبديد حرز بقيمة (٥٠٠ علبة سجائر).
• عدد ١ محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية (تاجر تموينى).
وجاءت المضبوطات كالتالي:

١/٢ أسمدة زراعية، ١ طن سكر، ٢ أسطوانة غاز. 
كما تم إعدام ٤٠.٥ كجم مواد غذائية متنوعة (أجبان ومنتجات البان) – ٥٠ كجم سمك – ٣٠ كجم منتجات لحوم.

أكدت المديرية فتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن 16528 أو تطبيق "في خدمتك" على Google Play لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال إرسال رسالة عبر صفحتنا الرسمية. 

وتستعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا.

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السيد دايره المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية الرقابة التموينية المنصورة الرقابة على المخابز التموين مديرية التموين الرقابة التجارية

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