الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الوفد يكشف تفاصيل أزمة فيديو الآثار المتداول بالحزب

د. ياسر الهضيبي
د. ياسر الهضيبي

كشف د. ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد عن تفاصيل الفيديو المتداول والخاص بصفقة الآثار في الوفد "إن هذا الفيديو المتداول عندما علم به رئيس حزب الوفد أمر بإجراء تحقيق عاجل اليوم، الساعة 4 مع الشخصين الظاهرين في الفيديو".

وأضاف الهضيبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أنه عند معاينته للفيديو تبين أنهما عضوان عاديان في حزب الوفد، وليسا قيادة أو أعضاء هيئة عليا،  ولا حتى أعضاء جمعية عمومية في الحزب.

وأشار إلى أنه عندما تمت مناداتهما لأجل إجراء التحقيق معهما، تبين عدم حضورهما حيث تم إبلاغهما رسميًا وتبين عدم حضورهما للتحقيق، وقد تم تأجيل التحقيق لمدة 24 ساعة فقط، لأهمية الموضوع ومدى انشغال الرأي العام به.

أوضح أن لجنة التنظيم المركزية أصدرت قرارًا بمنعهما من دخول حزب الوفد، ووقف عضويتهما بالحزب لحين صدور قرار نهائي، ومن اليوم إلى الغد يتم التحقق من المكان الذي تم فيه التصوير.

وتابع "تم فحص الفيديو وتبين أن الأشخاص الموجودين به هم، الأستاذ عبدالوهاب محفوظ وعلى يمينه، اللواء سفير نور وشخص ثالث قد توفى منذ عام، لأن هذا الفيديو  المتداول هو فيديو قديم وليس حديثًا، حيث تم تصويره منذ عام وأكثر".

متحدث الوفد الدكتور ياسر الهضيبي برنامج على مسؤوليتي فيديو الآثار أزمة فيديو الوفد

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