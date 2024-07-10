الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 120 طنا و15 ألف عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالغربية

ضبط مواد غذائية غير
ضبط مواد غذائية غير صالحة بالغربية

في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم تشديد الرقابة على الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم خطورتها وأمانها.

وبناءً على توجيهات المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أسفرت جهود الرقابة الإدارية عن ضبط الآتي: 3000 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الإنساني، وطن من الشطة والفلفل منتهي الصلاحية، وطن من الرنجة الفاسدة والتي تظهر عليها علامات الفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و11000 عبوة من المشروب الصناعي تحت بير السلم وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وطن و200 كيلو من جبنة الصفائح غير صالحة للاستهلاك الإنساني ظاهريًا بوجود علامات الفساد بها، وطن من المخلل الذي يحتوي على عفن وحشرات وديدان حية وغير صالح للاستهلاك الإنساني.

كما تم ضبط ربع طن من الجبن الرومي منتهية الصلاحية، وطن و500 كيلو من المايونيز غير صالح للاستهلاك الإنساني، تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المهمة الأساسية للهيئة هي نشر الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة، وذلك علي مستوي مراكز المحافظة الثمانية.

وعلي صعيد آخر، استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم،بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والوفد المرافق له الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،وذلك لتقديم التهنئة لسيادته لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه محافظا للغربية، متمنين لسيادته التوفيق والسداد واستكمال مسيرة البناء والتنمية بالمحافظة.

ضبط مواد غذائية غير صالحة بالغربية
ضبط مواد غذائية غير صالحة بالغربية
ضبط مواد غذائية غير صالحة بالغربية
ضبط مواد غذائية غير صالحة بالغربية
ضبط مواد غذائية غير صالحة بالغربية
ضبط مواد غذائية غير صالحة بالغربية
ضبط مواد غذائية غير صالحة بالغربية
ضبط مواد غذائية غير صالحة بالغربية
الهيئة القومية لسلامة الغذاء رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشديد الرقابة على الاسواق مدير عام فرع الغربية محافظ الغربية طن من الرنجة الفاسدة طن من الشطة والفلفل

مواد متعلقة

السيطرة على حريق هائل بشارع البورصة فى طنطا

محافظ الغربية يتفقد حريق شارع البورصة

حريق ضخم في شارع البورصة بطنطا يلتهم المحال التجارية

محافظ الغربية الجديد يبدأ أولي جولاته الميدانية بمحطة إنتاج البيض

رئيس جامعة طنطا يهنئ محافظ الغربية بمنصبه

محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمناقشة المشروعات الجارية فى المحافظة

رفع 5120 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مراكز الغربية

تحرير 132 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة بالغربية

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية فى شوارع المنصورة.. وتوجيه عاجل لمسئولى الأحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟