ضبط 120 طنا و15 ألف عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالغربية

في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم تشديد الرقابة على الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم خطورتها وأمانها.

وبناءً على توجيهات المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أسفرت جهود الرقابة الإدارية عن ضبط الآتي: 3000 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الإنساني، وطن من الشطة والفلفل منتهي الصلاحية، وطن من الرنجة الفاسدة والتي تظهر عليها علامات الفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و11000 عبوة من المشروب الصناعي تحت بير السلم وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وطن و200 كيلو من جبنة الصفائح غير صالحة للاستهلاك الإنساني ظاهريًا بوجود علامات الفساد بها، وطن من المخلل الذي يحتوي على عفن وحشرات وديدان حية وغير صالح للاستهلاك الإنساني.

كما تم ضبط ربع طن من الجبن الرومي منتهية الصلاحية، وطن و500 كيلو من المايونيز غير صالح للاستهلاك الإنساني، تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المهمة الأساسية للهيئة هي نشر الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة، وذلك علي مستوي مراكز المحافظة الثمانية.

وعلي صعيد آخر، استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم،بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والوفد المرافق له الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،وذلك لتقديم التهنئة لسيادته لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه محافظا للغربية، متمنين لسيادته التوفيق والسداد واستكمال مسيرة البناء والتنمية بالمحافظة.

ضبط مواد غذائية غير صالحة بالغربية

ضبط مواد غذائية غير صالحة بالغربية

ضبط مواد غذائية غير صالحة بالغربية