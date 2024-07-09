حجازى وأفشة والنحاس فى عزاء الراحل أحمد رفعت بمسجد المشير طنطاوى

شارك عدد من نجوم الكرة المصرية في عزاء الراحل أحمد رفعت، نجم مودرن سبورت، وكان أبرزهم عماد النحاس، محمد مجدي أفشة، أحمد حجازي، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وسبق أن أعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على إثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وتحولت مواقع التواصل لدفاتر عزاء في وفاة الراحل، حيث توالت دعوات المواطنين بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قرارًا بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، مسقط رأسه تخليدًا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.