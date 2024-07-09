بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 11 في غرق مركب هجرة غير شرعية بمطروح

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 11 آخرين، إثر غرق مركب هجرة غير شرعية بمطروح وتم علي الفور نقلهم بـ 9 سيارات الإسعاف إلي مستشفى مطروح العام.

أسماء المصابين

وحصل “الدستور” على أسماء المصابين وهم كل من “محمد عادل سلمان 20 سنة، يوسف لطفي محمد 22 سنة، أحمد حمادة عبدالحليم 26 سنة، ابراهيم سعد 23 سنة، محمد ابراهيم علي 22 سنة، مصطفي عصام عبدالله 16 سنة، حسين حامد السيد 17 سنة، مصطفي عيد 30 سنة، عبدالغني محمد اشرف 27 سنة، يوسف لطفي سمير 22 سنة، هيثم شعبان عتريس 23 سنة” بالإضافة إلي جثة شخص مجهول الهوية وطارق عبدالعزيز وصول جثمان هامد

الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم التحفظ علي الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفيش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.