الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير بالشئون الدولية: ماكرون لن يتمكن من تشكيل حكومة بمفرده

ماكرون
ماكرون

قال ماهر نقولا، خبير الشئون الدولية، إن الموقف في باريس معقد للغاية ولم نر مثيلًا له في تاريخ فرنسا المعاصر، مشيرًا إلى أنه قبل عام 1957 كان هناك دستور آخر والوضع كان معقدًا.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن اليسار يمكنه الحكم، إلا أن ماكرون لم يكن الخيار الأول، ورغم محاولاته لتكوين حكومة فرنسية، فإنه لن يستطيع فعل ذلك بمفرده ويحتاج إلى تحالف مع أحزاب أخرى.

لا بد من وجود ائتلاف لليسار

وتابع، أنه لا بد من وجود ائتلاف لليسار، إذ إن الرئيس ماكرون وحده لن يستطيع تشكيل الحكومة، موضحا أن اليسار الفرنسي يتكون من أربعة أحزاب، لكنها ليست متحدة بشكل كامل، الفصيل الأقرب للتحالف في الفترة المقبلة هو "فرنسا المتمردة" والتي تمثل 40% من اليسار، والحزب الاشتراكي الذي يمثل 63%.

وأشار إلى أنه لكي ينجح اليسار في تشكيل حكومة، يجب أن يكون هناك اتفاق بين النقابات المختلفة لتحديد القائد الذي يتفقون عليه، مضيفًا أن تحالف "فرنسا المتمردة" والحزب الاشتراكي يمكن أن يصل إلى حل وسط قرارات مشتركة، ما يتيح لهما تشكيل ائتلاف ناجح ويخرج بالمرشح المناسب.

خبير الشئون الدولية ماكرون حكومة فرنسية تحالف فرنسا المتمردة اليسار الحزب الاشتراكي

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