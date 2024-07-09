المنتخب الأولمبى: إبراهيم عادل مصاب ويخضع لبرنامج تأهيلي

أكد مصدر بالمنتخب الأولمبي إصابة إبراهيم عادل جناح فريق بيراميدز منذ بداية المعسكر الإعدادي، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأكد بيراميدز أنهم طلبوا خروج إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر الأولمبي، لخوض المباراة المرتقبة ضد الأهلي في بطولة الدوري، ومن ثم السفر إلى باريس مع التكفل بكافة المصاريف المتعلقة بسفره وخلافه.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة منتخب مصر الأولمبي، غدًا الأربعاء، إلى فرنسا، لمواجهة العراق وأوكرانيا، قبل البدء في مشوارهم بالأولمبياد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "إبراهيم عادل وفد إلى معسكر المنتخب وهو مصاب منذ آخر مباراة له مع فريق بيراميدز، بشد في العضلة الضامة".

وأوضح المصدر: إبراهيم عادل خضع لأشعة وتم وضع برنامج تأهيل له يتم تنفيذه، ويتبقى على نهايته 3 أيام".

واختتم قائلًا: "إبراهيم عادل لا يشارك في التدريبات الجماعية ويتمرن بشكل منفرد فقط حتى الآن".

ضمت قائمة منتخب مصر الأوليمبي المشاركة في أولمبياد باريس 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري، محمد أحمد سيحا.

خط الدفاع: كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - أحمد سيد عبد النبي - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد.

خط الوسط: محمد النني - أحمد مصطفى زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - زياد كمال - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: بلال مظهر- أسامة فيصل.

ويشارك منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد باريس المقبلة، بعد تحقيق المركز الثاني في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، في البطولة التي أقيمت بالمغرب، وتقع مصر في المجموعة الثالثة مع إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزبكستان.

ويفتتح الفراعنة مواجهاتهم في أولمبياد باريس 2024، بمباراة جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو ثُم يلتقي بنظيره أوزبكستان يوم 27 يوليو، ويختتم مواجهاته بلقاء إسبانيا يوم 30 يوليو.