الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السكة الحديد: خروج عربة قطار عن مسارها بخط "مطروح - محرم بك"

هيئة سكك حديد مصر
هيئة سكك حديد مصر

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن أنه أثناء سير القطار رقم 657 تحيا مصر بخط "مطروح - محرم بك" بين محطتي "جلال والضبعة"، خرج البوجي الأمامي للعربة الثانية من القطار عن شريط السكة الحديد بدون حدوث أي إصابات ونتج عن ذلك توقف خط "مطروح - محرم بك".

وعلى الفور تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات والأوناش لرفع العربة والاستعداد بالسكة لاستعادة التشغيل المعتاد. 

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وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبى توطين صناعة النقل فى مصر

لجنه فنية لإعداد تقرير عاجل عن الأسباب

ووجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير عاجل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وسرعة إعادة تشغيل خط "مطروح- محرم بك" على وجه السرعة.

هيئة السكك الحديدية نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وزارة النقل وزير النقل السكة الحديد

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