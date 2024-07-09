السكة الحديد: خروج عربة قطار عن مسارها بخط "مطروح - محرم بك"

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن أنه أثناء سير القطار رقم 657 تحيا مصر بخط "مطروح - محرم بك" بين محطتي "جلال والضبعة"، خرج البوجي الأمامي للعربة الثانية من القطار عن شريط السكة الحديد بدون حدوث أي إصابات ونتج عن ذلك توقف خط "مطروح - محرم بك".

وعلى الفور تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات والأوناش لرفع العربة والاستعداد بالسكة لاستعادة التشغيل المعتاد.

لجنه فنية لإعداد تقرير عاجل عن الأسباب

ووجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير عاجل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وسرعة إعادة تشغيل خط "مطروح- محرم بك" على وجه السرعة.