"الغرف التجارية": نعانى من أزمات فى محصول البطاطس ولدينا وفرة فى المانجو والبصل

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة لا تعاني من غياب أي من المنتجات الزراعية، ولكن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أدت إلى إتلاف بعض المحاصيل الزراعية وأدت أيضًا إلى تراجع في الإنتاجية.

مراقبة الأسواق

وأكد حاتم نجيب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن آليات العرض والطلب هي الحاكمة في الأسواق، ومصر تتخذ الكثير من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لضخ كميات متوازنة من السلع داخل الأسواق للسيطرة على المعاملات الفردية المتعلقة بجشع التجار.

ارتفاع أسعار السلع



وأضاف في حديثه، أن الأسواق تعاني من بعض الأزمات في منتج البطاطس هذا العام، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من المانجو والبصل مرتفع بصورة كبيرة، وبالتالي أسعار هذه السلع سوف تكون مستقرة طوال الموسم.

وتابع: "يجب أن يكون هناك تفعيل للجهات الرقابية مع توفير المخازن الثابتة والمتحركة للسلع، كما أن المواطن عليه دور كبير في مراقبة الأسواق والإبلاغ عن التجار الذين يستغلون المواطنين".