الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة: لا بد من إعداد الإنسان المصرى للتعامل مع التقدم التكنولوجى

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إنه لأول مرة يضمن التشكيل الوزاري الجديد والحكومة الجديدة، تعيين نائب لرئيس مجلس وزراء معني بالتنمية البشرية.

وأضاف وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن التنمية البشرية تعتبر عاملًا مشتركًا لكثير من الوزارات، لافتًا إلى أن كل وزارة من هذه الوزارات لديها من خلال برامجها شغل معني بهذه الجزئية، ولكن دون أن يكون هناك تنسيق أو تقاطع مع الجهات الأخرى.

وأوضح أن التنمية البشرية هي رحلة حياة الإنسان منذ ولادته حتى يتوفاه الله، لافتًا إلى أن الهدف من المشروعات القومية التي تم تنفيذها منذ عام 2014 حتى اليوم، هو الإنسان.

وأكد وزير الصحة، أنه لا بد من إعداد الإنسان المصري للتعامل مع التقدم التكنولوجي.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة التنمية البشرية المشروعات القومية

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