الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ناجى الشهابى: أزمات المواطنين ضمن أولويات البرنامج الوزارى الجديد

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن طلبات المواطنين وأزماتهم من أولويات الحكومة المصرية، حيث تسعى الحكومة إلى توفير حياة أفضل للمواطنين.

البرنامج الوزاري الجديد

وأكد ناجي الشهابي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن برنامج الحكومة الجديدة شامل ويتضمن الملفات التي تشكل أزمة لدى المواطنين.

وأضاف في حديثه، أن البرنامج الوزاري الذي تم عرضه أمس أمام البرلمان دليل على اهتمام الحكومة بمشاكل المواطنين، حيث يتضمن البرنامج الوزاري توطين الصناعة في مصر والتخلص من أزمة ارتفاع الأسعار وكذالك ملف انقطاع التيار الكهربائي.

ملف التعليم ينال اهتمام الحكومة الجديدة

وأشار إلى أن ملف التعليم من أهم الملفات التي تهتم بها الحكومة الجديدة الآن، لأن القيادة السياسية الحالية تهتم ببناء الشخصية والهوية المصرية بشكل علمي دقيق.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل البرنامج الوزاري الجديد اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت نازحين بالنصيرات وسط غزة

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟