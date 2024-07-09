ناجى الشهابى: أزمات المواطنين ضمن أولويات البرنامج الوزارى الجديد

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن طلبات المواطنين وأزماتهم من أولويات الحكومة المصرية، حيث تسعى الحكومة إلى توفير حياة أفضل للمواطنين.

البرنامج الوزاري الجديد

وأكد ناجي الشهابي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن برنامج الحكومة الجديدة شامل ويتضمن الملفات التي تشكل أزمة لدى المواطنين.

وأضاف في حديثه، أن البرنامج الوزاري الذي تم عرضه أمس أمام البرلمان دليل على اهتمام الحكومة بمشاكل المواطنين، حيث يتضمن البرنامج الوزاري توطين الصناعة في مصر والتخلص من أزمة ارتفاع الأسعار وكذالك ملف انقطاع التيار الكهربائي.

ملف التعليم ينال اهتمام الحكومة الجديدة

وأشار إلى أن ملف التعليم من أهم الملفات التي تهتم بها الحكومة الجديدة الآن، لأن القيادة السياسية الحالية تهتم ببناء الشخصية والهوية المصرية بشكل علمي دقيق.