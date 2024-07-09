الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد دياب وأبو هشيمة يشاركان فى عزاء أحمد رفعت

جانب من عزاء أحمد
جانب من عزاء أحمد رفعت

شارك أحمد دياب رئيس نادي فيوتشر السابق، ورجل الأعمال أحمد أبوهيشمة، في عزاء الراحل أحمد رفعت بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وسبق أن أعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على إثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وتحولت مواقع التواصل لدفاتر عزاء في وفاة الراحل، حيث توالت دعوات المواطنين بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قرارًا بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، مسقط رأسه تخليدًا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.

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