قصواء الخلالى تشيد بأول اجتماع للحكومة بعد التشكيل الجديد (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مساحات الاتصال السياسي على مستوى الدولة المصرية تتحرك بشكل إيجابي، خاصة بعد التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة يعطي مؤشرات إيجابية بالأداء المنتظر وتوجيهات بالاهتمام والتواصل مع الإعلام والصحافة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى اهتمام رئيس الوزراء، بحضور الجلسات البرلمانية وتخصيص أيام محددة للقاء النواب والرد على أسئلتهم ومطالبهم، باعتبارها مطالب الشعب المصري بأكمله.

وأوضحت الخلالي أن تأكيد رئيس الوزراء على التواصل الفعال بين الحكومة والبرلمان رسالة مهمة لمواجهة موروثات الفترة الماضية.