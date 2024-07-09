الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسلة القاهرة الإخبارية: اندلاع النيران بمناطق مختلفة بإسرائيل بسبب صواريخ حزب الله

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه صدرت بيانات متتالية من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع عدة مواقع لسقوط القذائف في الجولان، وأكدت إصابة شخصين كانا داخل مركبة، جراء استهداف دقيق ومباشر للمركبة في الجولان السوري المحتل.

وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج “ملف اليوم”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الإسعاف الإسرائيلي حاول تخليص المصابين من داخل المركبة، وقدمت لهما الإسعافات الأولية ونقلتهما إلى المستشفى، مشيرة إلى أن حالتهما حرجة جدًا، موضحة أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل صحيفة "هآرتس"، أشارت إلى مقتل شخصين جراء هذه الضربات، ولكن الإسعاف الإسرائيلي أو جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن رسميًا عن هذا.

40 قذيفة أطلقت صوب الجولان

وتابعت أن جيش الاحتلال أعلن أن نحو 40 قذيفة أطلقت صوب الجولان، وأنه هاجم مبنى لحزب الله في جنوب لبنان، ضمن دائرة التصعيد المستمرة بين حزب الله وإسرائيل، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في عدة أماكن عند الحدود الشمالية والجولان السوري المحتل، وحذرت الشرطة الإسرائيلية من الإمساك بأي متفجرات أو أجسام مشبوهة خشية أن تكون تحمل مواد متفجرة، كما طالبت بضرورة التواجد في أماكن آمنة وغير مفتوحة خوفًا من انفجار بعض الصواريخ التي فشلت القبة الحديدية في التصدي لها.

وأكدت أن النيران اندلعت في عدة مناطق جراء سقوط هذه الصواريخ أو الرشقات الصاروخية التي تم اعتراضها جزئيًا بواسطة القبة الحديدية.

القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله النيران الصواريخ

مواد متعلقة

مصادر: حزب الله لجأ لتقنيات قديمة لتفادى استهداف قادته بتكنولوجيا إسرائيل المتطورة

حزب الله يستهدف معدات تجسس إسرائيلية فى الجليل الغربى

حزب الله يعلن شن 9 هجمات خطيرة ضد مواقع جيش الاحتلال

حزب الله يعلن استهداف مرصد التزلج الشرقى بجبل حرمون بالجولان المحتل

حزب الله: استهدفنا مقر قيادة الفرقة 91 ‏الإسرائيلية فى ثكنة إييليت

حزب الله اللبنانى يعلن مقتل قيادى تابع له فى غارة إسرائيلية

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت نازحين بالنصيرات وسط غزة

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟