مراسلة القاهرة الإخبارية: اندلاع النيران بمناطق مختلفة بإسرائيل بسبب صواريخ حزب الله

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه صدرت بيانات متتالية من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع عدة مواقع لسقوط القذائف في الجولان، وأكدت إصابة شخصين كانا داخل مركبة، جراء استهداف دقيق ومباشر للمركبة في الجولان السوري المحتل.

وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج “ملف اليوم”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الإسعاف الإسرائيلي حاول تخليص المصابين من داخل المركبة، وقدمت لهما الإسعافات الأولية ونقلتهما إلى المستشفى، مشيرة إلى أن حالتهما حرجة جدًا، موضحة أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل صحيفة "هآرتس"، أشارت إلى مقتل شخصين جراء هذه الضربات، ولكن الإسعاف الإسرائيلي أو جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن رسميًا عن هذا.

40 قذيفة أطلقت صوب الجولان

وتابعت أن جيش الاحتلال أعلن أن نحو 40 قذيفة أطلقت صوب الجولان، وأنه هاجم مبنى لحزب الله في جنوب لبنان، ضمن دائرة التصعيد المستمرة بين حزب الله وإسرائيل، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في عدة أماكن عند الحدود الشمالية والجولان السوري المحتل، وحذرت الشرطة الإسرائيلية من الإمساك بأي متفجرات أو أجسام مشبوهة خشية أن تكون تحمل مواد متفجرة، كما طالبت بضرورة التواجد في أماكن آمنة وغير مفتوحة خوفًا من انفجار بعض الصواريخ التي فشلت القبة الحديدية في التصدي لها.

وأكدت أن النيران اندلعت في عدة مناطق جراء سقوط هذه الصواريخ أو الرشقات الصاروخية التي تم اعتراضها جزئيًا بواسطة القبة الحديدية.