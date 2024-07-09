أحمد الشبراوى: الفن يحمل رسائل إنسانية تخاطب الشعوب

أكد أحمد الشبراوي، نائب عام الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن الفن يحمل رسائل إنسانية تخاطب الشعوب وتعمل على التقريب بينها بما يعزز قيمة التعايش المشترك، والفن التشكيلي واللوحات الفنية تعبر بخطوطها عن أعماق ما بداخل الإنسان وتخاطب الوجدان، فالرقي الروحي الذي ننشده جميعًا هو السبيل لحل كثير من المشكلات الفردية والمجتمعية.



وأضاف الشبراوي في تصريحات له، أن الفن المصري بطابعه المعروف والمعهود يورث جيلًا من بعد جيل، فالفن المصري المدون على جدران المعابد المصرية القديمة كان الأداة التي استعان بها المصري القديم في تدوين حياته اليومية، ولعل اللوحات التجريدية والواقعية التي استمتعنا بها اليوم في معرض بدايات لأجيال من شباب الفنانين والطلبة يعكس تواصل الأجيال ويؤكد أن بمصر شبابًا على قدر كبير من الموهبة والعلم.

وشهد المعرض تفاعلًا من جمهور الحضور مع اللوحات المعروضة والتي جاءت معبرة عن مدارس فنية مختلفة منها التجريدي والواقعي، إضافة إلى عدد من لوحات الطلبة والتي جاءت لتعكس أملًا لوجود جيل جديد من الفنانين يسيرون على درب الفن المصري الذي يشكل نقطة ضوء هامة في الحياة الثقافية المصرية والعربية، وقد عكست ريشة الفنانين عبر لوحاتهم اختلاف وتباين التخصصات والخامات من تصوير زيتي ونحت وفن موزاييك.

وجاء ذلك خلال، مشاركته في افتتاح معرض بدايات لعدد من الفنانين، بالمركز الثقافي الروسي، وفي ختام المعرض تم تكريم عدد من المشاركين.