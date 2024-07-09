الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشهاد 20 فلسطينيًا بقصف إسرائيلى على مدرسة تؤوى نازحين شرقى خان يونس

خان يونس
خان يونس

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شرقي خان يونس. 

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الرقب: جهودًا مضنية لمصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار فى غزة

 

آلاف الفلسطينيين يفرون وسط الهجوم الإسرائيلي العنيف على مدينة غزة
 

فيما أبلغ سكان مدينة غزة عن واحدة من أعنف الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، ما أدى إلى فرار آلاف الفلسطينيين من منطقة دُمرت بالفعل في الأسابيع الأولى من الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر.

وجاء التوغل الإسرائيلي الأخير في القطاع الشرقي من مدينة غزة في الوقت الذي هددت فيه أحزاب الائتلاف اليميني المتطرف في إسرائيل مرة أخرى بوقف المفاوضات الجارية في قطر لوقف إطلاق النار، بحجة أن وقف القتال الآن سيكون خطأً فادحًا.

وأعاقت الأنشطة المسلحة المتفرقة الجهود الإسرائيلية للحفاظ على سيطرتها على غزة. وعلى الرغم من مطالبتها بالسلطة على منطقة مدينة غزة قبل أشهر، كان على إسرائيل أن تتعامل مع جيوب المقاومة المستمرة، ما اضطرها إلى إعادة تقييم استراتيجيتها العسكرية وإعادة انتشار القوات.

قصف إسرائيلي خان يونس مدرسة تؤوى غزة

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