الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنيا يستقبل وفد الأساقفة للتهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الأساقفة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، ضم الوفد عددًا من الأساقفة من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية والشخصيات الدينية البارزة في المحافظة، والدكتور هانى عبدالشهيد عضو مجلس الشيوخ، حيث عبّروا عن تمنياتهم له بالنجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.

وأعرب المحافظ، عن خالص تقديره وشكره وترحيبه بالمهنئين، مؤكدًا عمق الروابط الإنسانية والوطنية الجامعة لعنصرى الأمة طيلة مئات السنين، وأننا جميعًا فى حب وخدمة الوطن سواسية نسعى لرفعته وازدهاره.

وخلال اللقاء، قدم وفد الأساقفة التهانى القلبية للمحافظ داعين له بالتوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهمته على أكمل ما يتمناه أبناء المنيا، مؤكدين أهمية العمل والتعاون المستمر من أجل مصرنا العظيمة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وساد اللقاء أجواء الود والمحبة وتقارب الأفكار وتلاقى وجهات النظر وتمنيات الجميع بالخير والازدهار لوطننا العظيم مصر.

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