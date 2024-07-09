لبنى عسل تعلق على جولات المحافظين فى مخابز التموين (فيديو)

تحدثت الإعلامية لبنى عسل عن أهمية الجولات المفاجئة للمحافظين في مخابز التموين، حيث تركز هذه الجولات على متابعة وزن الخبز وحجمه وسعره، مع التأكيد على أن التنويهات الخاصة بالمحافظين ستنتشر في أنحاء المنطقة.

وأكدت عسل، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أهمية وجود المسئولين في الشوارع ومتابعتهم للنظافة، حيث يسهم ذلك في تحقيق نتائج إيجابية ويعكس حضور الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، وأكدت أن القوانين موجودة وفعّالة، وأن كل مخالف سيعاقب.

وأشارت عسل إلى أنه يجب أن يكون هناك تواصل مباشر مع الشعب المصري، حيث يتابع رئيس الوزراء بنفسه المشروعات، ويستفسر عن احتياجات أصحاب المصانع لزيادة الصادرات.