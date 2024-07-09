الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب مصر يرفع رصيده لـ28 ميدالية فى البطولة العربية (صور)

البطولة العربية الثانية
البطولة العربية الثانية لألعاب القوى

حافظ منتخب مصر لألعاب القوى على صدارة ترتيب البطولة العربية الثانية لألعاب القوى تحت 23 عامًا، المقامة على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بعد حصد 28 ميدالية متنوعة.

وارتفع رصيد ميداليات مصر لـ 28 ميدالية متنوعه بواقع 11 ميدالية ذهب و11 ميدالية فضة و6 ميداليات برونز، وجاء منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد 21 ميدالية، بينهم 9 ميداليات ذهب و8 ميداليات فضة و4 ميداليات برونز.

وحقق شباب مصر 11 عدد ميداليات بواقع 4 ميداليات ذهب، و 6 ميدالية فضة وميدالية برونز، بينما حققت الشابات 17 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهب، و5 ميداليات فضة، و 5 ميدالية برونز.

وانطلقت منافسات البطولة العربية الثانية لألعاب القوى تحت 23 عامًا، بحضور د.حبيب الربعان، رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى والدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى والدكتور عبدالإله الصلوي الأمين العام للاتحاد العربي لألعاب القوى ووليد تركي المندوب الإداري وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، والعميد حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ومدير البطولة وأحمد حمزة، نائب رئيس الاتحاد  المشرف على المنتخب المصري ومجدي عبدالبديع عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنه الإعلامية ولجنة الافتتاح والمراسم والبرتوكول، ومحمد أبوفندي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنه المالية والتنظيم والأدوات، ود.أمين شعبان عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الاستقبال ولجنة التسكين والمغادرة، ود.مجدة الخواجة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والعربي والأفريقي مشرفة على لجنة السكرتارية.

وتقام البطولة بمشاركة 12 دولة تونس والجزائر وسلطنة عمان ولبنان والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت والمغرب واليمن ومصر، حيث يشارك في البطولة ما يقرب من 217 لاعبا ولاعبة.

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