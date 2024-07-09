الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

الشبراوى: اختيار وزير الأوقاف تبعته حفاوة فى الوسط الدينى والجماهيرى

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

أكد أحمد الشبراوي، نائب عام الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن اختيار العالم الدكتور أسامة السيد الأزهري، لتولي حقيبة وزارة الأوقاف، تبعته حفاوة بالوسط الديني والجماهيري، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج للهمة والنشاط والتفاعل مع قضايا العصر بما يصحح الصورة الذهنية عن الإسلام والمسلمين.

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وقال نائب عام الطريقة الشبراوية الخلوتية، إننا نتطلع في ظل تولي الدكتور أسامة الأزهري، حقيبة وزارة الأوقاف، أن تشهد الوزارة طفرة ونقلة نوعية فيما تقدمه من مجهودات ليستقي أبناء الشعب المصري جميعًا دينهم ممن هم أهل علم حقيقي ليشكل بذلك وعيًا جمعيًا في معرفة صحيح الدين، وهو الأمر الذي نثق في قدرته، أن يقوم به على أكمل وجه مستعينًا بالمولى عز وجل وبسيرة سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام.

وأشار الشبراوي، إلى أن وسطية الدين الإسلامي الحنيف هي بوابة عبور الدين إلى القلوب والعقول، وهو الأمر المتجسد والمتعارف عليه في وزير الأوقاف الجديد، على المستوى الشخصي والعلمي والمهني، الأمر الذي سيكون له مردود واسع خلال الفترة المقبلة سواء في اختيار الموضوعات أو في طريقة طرحها على رواد المساجد من قِبل الأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف، ما يعني خطابًا حقيقيًا وعلميًا يكون نواة للبناء والمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها جميعًا التي خط ملامحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويسعى بعلم وعمل جاد لترسيخها في العقول والأبصار والأفئدة.

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