"الأعلى للثقافة" يطلق مبادرة "القوة فى شبابنا".. لقاءات فكرية وورش تدريبية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي عن فتح باب التسجيل في برنامج مبادرة "القوة في الشباب"؛ والتي ينظمها المجلس في الفترة من ٥ إلي ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤؛ تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وتتضمن مبادرة “الأعلى للثقافة” إقامة عدد من اللقاءات الفكرية والمحاضرات العامة والورش التدريبية؛ يشارك بها نخبة من الكتاب والمفكرين والمؤرخين والفنانين والإعلاميين والباحثين، وتأتي المبادرة في إطار خطة عمل وزارة الثقافة فيما يخص تنفيذ خطة التنمية المستدامة بشكل عام وفي مجال دعم ورعاية الموهوبين والنابهين الشباب على وجه الخصوص؛ فضلا عن ترسيخ أهمية الحوار الثقافي وتبادل الآراء بين كبار المثقفين وشباب المثقفين حيث تستهدف المبادرة مشاركة الشباب من سن ١٨ وحتى ٣٥ سنة وتمتد فعاليات المبادرة خلال شهر أغسطس على مدار ثلاثة أسابيع؛ يتم خلالها تنظيم ثمان محاضرات رئيسية يحاضر بها كبار المفكرين والفنانين والمتخصصين.

برنامج فعاليات مبادرة “الأعلى للثقافة”

أولًا: المحاضرات العامة، وتتضمن محاضرة افتتاحية يقدمها الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ومحاضرة بعنوان "ما التاريخ!! "؛ ويقدمها الدكتور محمد عفيفي، المؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ومحاضرة "علم الاجتماع في عالم متغير" وتقدمها الدكتورة منى الحديدي، أستاذة علم الاجتماع ورئيسة لجنة الشباب بالمجلس، و"الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي" ويقدمها المهندس زياد عبد التواب، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، و"تكوين الهوية المصرية" ويلقيها الدكتور عماد أبو غازي، استاذ الوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، و"القدرة على التسامح" يلقيها الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس، المسرح والتعبير الإنساني يلقيها الدكتور محمد الشاقعي أستاذ علوم المسرح بجامعة ٦ أكتوبر، و"القيادة المجتمعية" كيف يكون للشباب دورًا فعالًا؟ - الأستاذ مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة.

الورش التدريبية

وتتضمن الفعاليات عدد من الورش؛ منها ورشة الشعر يدرب خلالها الأستاذ أحمد حسن، الناقد والشاعر وعضو لجنة الشعر بالمجلس ، ورشة القصة القصيرة وتقوم بالتدريب د. عزة بدر القاصة والروائية وعضو لجنة السرد بالمجلس ، ورشة الدراماتورج تقدمها رشا عبد المنعم، الفنانة والكاتبة المسرحية ، ورشة التمثيل أحمد السيد أبو موسى، المخرج والفنان المسرحي، ورشة الإخراج المسرحي يقدمها عصام السيد الناقد والمخرج المسرحي الكبير عضو لجنة المسرح بالمجلس ، ورشة "الإلقاء، ويقدمها الإعلامي د. حسين حسني، المذيع بقناة الغد وعضو لجنة الشباب بالمجلس ، مبادئ السوشيال ميديا ويقدمها محمد فاضل، الباحث والمتخصص في مجال تكنولوجيا، وعلى الراغبين من الشباب تحت ٣٥ سنة بالاشتراك في المبادرة تعبئة نموذج التسجيل أونلاين من خلال صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك.