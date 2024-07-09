الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول أمريكى يؤكد تقدمًا فى محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس

غزة
غزة

أعلن مسئول أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، عن أن هناك تقدمًا ملموسًا تحقق في جولة جديدة من محادثات القاهرة، التي تركزت على الانسحاب الإسرائيلي المحتمل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

ووفقًا للتقارير على موقع واللا العبري، زار رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قطر، فيما زار بريت ماكغورك، مدير الأمن القومي الأمريكي، تل أبيب، لمناقشة التطورات الأخيرة.

من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن الأطراف الوسيطة تضغط لوضع جدول زمني للمفاوضات، يهدف إلى إبرام اتفاق شامل خلال الأسابيع المقبلة، بما يشمل الترتيبات الأمنية لمحور فيلادلفيا بعد تثبيت وقف إطلاق النار.

فيما أعلنت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تقدم في بعض القضايا الخلافية بالصفقة بين حماس وإسرائيل، لافتة إلى مقتل جنديين وإصابة 6 بانفجار عبوة في آلية إسرائيلية بمعارك غزة، وفق وكالة رويترز.  

وفي سياق آخر، يعتقد العديد من المسئولين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة أن مستوى الدمار في قطاع غزة الناجم عن الهجوم الإسرائيلي الذي استمر تسعة أشهر قد ساعد على الأرجح في دفع حماس إلى تخفيف مطالبها باتفاق وقف إطلاق النار.

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