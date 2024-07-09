الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب غرقًا فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا

جثة - أرشفية
جثة - أرشفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، جثة غريق من ترعة الإبراهيمية بمحافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن مصرع شاب غرقا في ترعة الإبراهيمية وتحديدا عند كوبري الحواصلية بمركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "محمود.ر" 30 عاما غرقا بترعة الإبراهيمية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنيا قوات الانقاذ النهري ترعة الابراهيمية عمليات شرطة النجدة كوبري الحواصلية

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