مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين صدمتهم سيارة فى أوسيم

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اصطدمت بهم سيارة في إحدى قرى أوسيم بمحافظة الجيزة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بإحدى قرى أوسيم. وبإجراء التحريات تبين أن سيارة اصطدمت بـ6 أشخاص، مما أسفر عن مصرع 3 منهم، وإصابة 3 آخرين.

تم ضبط قائد السيارة، ونقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.