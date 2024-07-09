الأربعاء 10 يوليو 2024
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القاهرة الإخبارية: سيارات الإسعاف ما زالت تنقل المصابين وشهداء مجزرة العودة للمستشفى

خان يونس
خان يونس

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن سيارات الإسعاف ما زالت تنقل أشلاء الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدارس العودة، حيث يتم نقلهم إلى مستشفى ناصر.

وأضاف، خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن  القصف الإسرائيلي المباشر استهدف مدرسة للإيواء في خان يونس بالمنطقة الشرقية، والتي كانت تضم أطفالًا ونساء، إضافة إلى خيام مجاورة لها في مجزرة جديدة للاحتلال.

وأكد جبر أن سيارات الإسعاف والمدنيين يواصلون نقل المصابين للمستشفى والبحث عن مزيد من الضحايا الذين سقطوا في هذه المجزرة، مشيرًا إلى أن المستشفى في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة ويعاني من نقص حاد في الأدوية، ما يزيد من معاناة المصابين وأسرهم.

أهالي المصابين في حالة انهيار 

وتابع أن أهالي المصابين في حالة انهيار، وأحدهم تحدث إليه وتساءل عن ذنب طفله والشهداء الذين فقدوا حياتهم جراء هذا الاستهداف، كما تساءل عن سبب استهداف أطفال غزة على مرأى ومسمع من العالم.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتسع ليشمل كل أنحاء القطاع، ما يزيد من حجم المعاناة والدمار الذي يتعرض له السكان المدنيون.

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