الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سوليفان: الناتو سيعلن عن قيادة عسكرية جديدة للحلف فى ألمانيا

جيك سوليفان
جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوقوف بوجه الناتو، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تعيين ممثل رفيع للحلف في كييف. 

وأضاف سوليفان، أن الناتو سيعلن عن قيادة عسكرية جديدة للحلف في ألمانيا لتدريب القوات الأوكرانية.

سلسلة من الإجراءات الأمريكية لتعزيز الدعم الأمريكي لأوكرانيا 

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البيت الأبيض: بايدن انتقد "وحشية" الروس في قصف أوكرانيا

وسبق أن حدد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الخطوط العريضة لسلسلة من الإجراءات لتعزيز الدعم الأمريكي وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا يوم الثلاثاء، بينما اجتمع زعماء الحلف العسكري في واشنطن لحضور القمة، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال سوليفان إن الناتو سيعلن عن قيادة عسكرية جديدة في ألمانيا في الأيام المقبلة بقيادة جنرال بثلاث نجوم لتدريب وتجهيز القوات الأوكرانية وتعيين ممثل كبير في كييف لتعميق علاقته مع الحلف.

وتستضيف الولايات المتحدة قمة الناتو لعام 2024 في واشنطن العاصمة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو، قبل القمة، يقدم السفير كاربنتر لمحة عامة عن الأحداث وما يمكن توقعه.

ويتطلع الرئيس بايدن إلى استضافة 38 رئيس وفد هذا الأسبوع في واشنطن لحضور قمة تاريخية للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو. 

ويشمل ذلك قادة حلفائنا الـ31 في الناتو، بالإضافة إلى شركاء الناتو بما في ذلك أوكرانيا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وأستراليا والاتحاد الأوروبي، ونحن نتطلع أيضًا إلى الترحيب بعدد كبير من كبار المسئولين بمن في ذلك وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ومسئولون حكوميون من شركاء الناتو في جميع أنحاء العالم.

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