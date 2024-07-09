الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربى يدعو لمواصلة تقديم أشكال الدعم للفلسطينيين

البرلمان العربي
البرلمان العربي

 دعا المشاركون في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي إلى مواصلة تقديم أشكال الدعم للفلسطينيين، مجددين تمسكهم بحل الدولتين وفق مبادئ مبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه عضو مجلس الأمة الجزائري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، عبدالكريم قريشي، اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، والذي تم تخصيصه لبحث مستجدات الوضع المأساوي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب بيان مجلس الأمة الجزائري، تطرق الاجتماع إلى "الكارثة الإنسانية التي تشتد على الشعب الفلسطيني الصامد جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في إبادته وتهجيره وتجويعه وتهجيره".

كما ثمن المشاركون جهود الجزائر من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي ومساعيها من أجل وقف الإجرام الذي ترتكبه القوة القائمة بالاحتلال في غزة ورفح وكل الأراضي الفلسطينية.

كان عضو مجلس الأمة الجزائري قريشي قد شارك أول أمس الأحد، في اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بتطوير العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته، حيث يندرج الاجتماعان في إطار التحضير لانعقاد الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي يحتضنها مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة ما بين 7 و13 من الشهر الجاري.

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